Studentesse dedicano un video a Celeste Palmieri | Rigenerare le coscienze è importante

Celeste Palmieri ha ispirato un video realizzato da alcune studentesse dell’Istituto Comprensivo ‘San Francesco-Petrarca’ di San Severo. Le ragazze delle terze medie hanno deciso di dedicare un progetto a lei, riconoscendo l’importanza di risvegliare le coscienze. Hanno coinvolto i compagni e usato immagini e parole per sensibilizzare sul tema della responsabilità sociale.

Siamo le ragazze e i ragazzi di tre classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo ‘San Francesco-Petrarca’ di San Severo. Abbiamo letto il vostro articolo sul furto delle scarpe avvenuto nel luogo in cui è stata uccisa Celeste Palmieri e sulla scritta comparsa successivamente: “ti hanno fregato pure le scarpe”. Siamo rimasti senza parole. Scioccati, feriti, arrabbiati. Non riusciamo a capire come, davanti a una morte così dolorosa, qualcuno abbia potuto compiere un gesto tanto irrispettoso e aggiungere parole così crudeli e superficiali. Quelle parole ci hanno fatto male, perché non sono solo una scritta su un muro: raccontano un vuoto di rispetto, di umanità, di coscienza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

