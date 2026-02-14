Stretta dopo Crans Montana Sicurezza chiuso il Finis Africae | Sospese le attività di spettacolo

Il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha deciso di chiudere il locale Finis Africae, sospendendo le attività di spettacolo, a causa di problemi di sicurezza emersi dopo l’evento di Crans Montana. La decisione arriva dopo aver convocato i sindaci e i rappresentanti delle associazioni, chiedendo loro di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza nei locali pubblici. Il locale rimane chiuso fino a nuove verifiche.

Dopo Crans Montana il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante la settimana scorsa aveva convocato i sindaci e rappresentati delle associazioni per chiedere il pieno rispetto delle regole, delle norme fissate sulla sicurezza dei locali. Una stretta che inizia a dare i suoi frutti, nell’ottica esclusiva di una maggiore sicurezza e di una migliore fruizione dei servizi che i locali della provincia sono in grado di offrire. Il primo importante provvediento ha riguardato la spiaggia di velluto: sabato i controlli di polizia si sono concentrati nel pomeriggio in piazza Garibaldi e negli spazi della curia, ritrovo abituale di giovanissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell'Interno ha introdotto nuove disposizioni per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

Dopo l’incidente di Capodanno in Svizzera, sono stati intensificati i controlli nei locali pubblici in Italia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza.

