Stoppata incredibile Shields non passa! L' Olimpia si inchina contro Dubai

Shields ha sbagliato il tiro decisivo, e così l’Olimpia Milano perde contro Dubai. La partita si è conclusa con un punteggio di 78-96, lasciando i tifosi milanesi delusi. La squadra di Poeta ha tentato di rimontare nel finale, ma i rivali di Dubai hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine, conquistando una vittoria importante in trasferta.