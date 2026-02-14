Stoppata incredibile Shields non passa! L' Olimpia si inchina contro Dubai
Niente da fare per l'Olimpia Milano in Eurolega: per i ragazzi di Poeta arriva una sconfitta contro la formazione di Dubai, che si impone fuori casa con il punteggio di 78-96. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Olimpia Milano: un’altra prova fallita contro Dubai e il play-in si allontana
Dubai Basketball sconfitta in ABA Liga: Partizan vince, ora si prepara la sfida contro l'Olimpia
Dubai Basketball esce sconfitto dalla partita contro il Partizan Belgrado.
