Stop ai dislivelli Le arterie più critiche ora cambiano look

A Monza, i lavori per eliminare i dislivelli sono partiti, dopo che le mappe digitali di Tracce hanno mostrato le zone più problematiche. La città ha deciso di intervenire subito, con due cantieri che mirano a rendere più accessibili le strade più critiche. La scelta deriva dalla necessità di migliorare la mobilità e la sicurezza per tutti i cittadini.

Dopo le mappe digitali con la nuova web app Tracce, arrivano i cantieri. Il percorso di eliminazione delle barriere architettoniche a Monza entra in una fase calda, con due interventi attesi. Proprio ieri la giunta ha approvato la determina di aggiudicazione dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Romagna e via Buonarroti, due tra le arterie più critiche dal punto di vista dell'accessibilità. I lavori inizieranno a marzo e avranno una durata di circa sei mesi, interessando oltre seimila metri quadrati di superficie: 2.400 in via Romagna e 3.700 in via Buonarroti. L'investimento, sostenuto dal bilancio comunale, ammonta a circa 1,4 milioni.