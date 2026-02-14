Stoke City-Fulham FA Cup 15-02-2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Sorpresa non impossibile al bet365 Stadium

Lo Stoke City ha subito una sconfitta importante contro il Coventry, che ha causato un calo di fiducia tra i tifosi e ha fatto perdere terreno in campionato. Dopo aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi di finale di FA Cup, grazie alla vittoria contro i rivali, la squadra ha incontrato diverse difficoltà in campionato, con tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei partite. La prossima sfida contro il Fulham si presenta come un’occasione per riscattarsi e potrebbe riservare sorprese, anche sul piano delle quote scommesse.

Dopo essersi qualificato per i sedicesimi di finale di questa competizione battendo il Coventry, lo Stoke City non ha più vinto, collezionando tre pareggi e altrettante sconfitte nelle successive sei giornate di campionato e per questo ha perso terreno rispetto alla zona playoff della classifica di Championship. Mark Robins però ha guidato il Coventry fino.