Stoke City-Fulham FA Cup 15-02-2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Sorpresa non impossibile al bet365 Stadium

Lo Stoke City ha perso terreno in campionato dopo aver superato il Coventry in FA Cup, lasciando punti sul campo nelle ultime settimane. La squadra di casa, che gioca al bet365 Stadium, non è riuscita a trovare la vittoria nelle ultime sei partite di campionato, con tre pareggi e altrettante sconfitte. La sfida contro il Fulham, in programma il 15 febbraio alle 15:00, potrebbe riservare sorprese, considerando il momento altalenante dei padroni di casa.

Stoke City v Fulham: Stoke City and Fulham have previously met once before in the FA Cup, with the Cottagers winning 3-0 in the fourth round in January 2007 at Craven Cottage. In Championship il Charlton batte 1-0 lo Stoke City. Lo Stoke ha vinto una sola volta nelle sue ultime 42 trasferte a Londra.