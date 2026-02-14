Sterpin morto l’amico di Liliana Resinovich

Claudio Sterpin è morto, a causa di complicazioni di salute, pochi mesi dopo la scomparsa di Liliana Resinovich. Sterpin era conosciuto per essere un amico vicino alla donna, che si era allontanata da casa a dicembre 2021 e poi trovata senza vita a inizio anno. La sua morte arriva in un momento di grande attenzione sulla vicenda Resinovich, che ha suscitato molte domande tra amici e familiari.

È morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich – la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre del 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. La notizia è stata resa nota dalla trasmissione 'Quarto Grado'. Ex maratoneta, Sterpin è morto a 86 anni. È stato l'ultima persona a sentire Liliana al telefono la mattina del 14 dicembre 2021, pochi minuti prima che la donna sparisse per sempre.