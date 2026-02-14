Stefano Ramundo turbo tra pugilato business e futuro

Stefano Ramundo si è fatto notare per la sua carriera nel pugilato, ma anche per le sue iniziative imprenditoriali, che ha avviato parallelamente alla attività sportiva. La sua passione per il mondo degli affari lo ha spinto a lanciare una linea di integratori alimentari dedicata agli atleti, con il obiettivo di migliorare le performance.

. Un atleta internazionale che unisce disciplina sportiva, carisma e visione imprenditoriale dentro e fuori dal ring. Stefano Ramundo vive a Vasto, in Abruzzo. Ha 30 anni, è alto 174 cm, ha occhi castano chiaro e capelli biondo scuro. Pugile professionista di livello internazionale, è conosciuto nel circuito con il soprannome di “Turbo”. Parla italiano, inglese e spagnolo e rappresenta una figura che unisce disciplina sportiva, visione imprenditoriale e carisma. Stefano, di cosa ti occupi nella vita?. «Sono un pugile professionista. Oltre ad allenarmi quotidianamente, lavoro come istruttore di pugilato e preparatore atletico.🔗 Leggi su Bollicinevip.comImmagine generica

