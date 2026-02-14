Stefano Ramundo turbo tra pugilato business e futuro
Stefano Ramundo si è fatto notare per la sua carriera nel pugilato, ma anche per le sue iniziative imprenditoriali, che ha avviato parallelamente alla attività sportiva. La sua passione per il mondo degli affari lo ha spinto a lanciare una linea di integratori alimentari dedicata agli atleti, con il obiettivo di migliorare le performance.
Un atleta internazionale che unisce disciplina sportiva, carisma e visione imprenditoriale dentro e fuori dal ring. Stefano Ramundo vive a Vasto, in Abruzzo. Ha 30 anni, è alto 174 cm, ha occhi castano chiaro e capelli biondo scuro. Pugile professionista di livello internazionale, è conosciuto nel circuito con il soprannome di "Turbo". Parla italiano, inglese e spagnolo e rappresenta una figura che unisce disciplina sportiva, visione imprenditoriale e carisma. Stefano, di cosa ti occupi nella vita?. «Sono un pugile professionista. Oltre ad allenarmi quotidianamente, lavoro come istruttore di pugilato e preparatore atletico.
AI Festival svela il futuro: da Milano gli statement dell'IA internazionale tra nuovi standard di business e governance umana
Si è appena concluso l’AI Festival di Milano, un evento che ha riunito esperti internazionali di intelligenza artificiale.
Ferrara Boxe, riunione di pugilato olimpico con dieci incontri tra dilettanti
Il nostro difensore Stefano Pasca è stato sottoposto a intervento al crociato dopo l’infortunio rimediato nelle prime gare di campionato. L’operazione è perfettamente riuscita. A Stefano un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione e una rapida ripresa. facebook