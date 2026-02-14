Il presidente Donald Trump ha deciso di eliminare gli incentivi per le auto elettriche, cancellando una delle leggi che sostenevano la lotta al cambiamento climatico negli Stati Uniti. Questa scelta deriva dalla volontà di favorire le case automobilistiche tradizionali e di ridurre le spese pubbliche. La mossa ha già suscitato reazioni tra gli ambientalisti e l'industria, che temono un rallentamento nelle innovazioni green. La decisione ha effetti diretti sul mercato delle auto, che vede ora meno sostegni per i veicoli più ecologici.

È un terremoto legislativo non da poco quello che si è abbattuto nelle ultime ore su Washington, con l'amministrazione Trump che ha sferrato un doppio attacco frontale alle normative ambientali che hanno plasmato l'ultimo decennio dell'industria automobilistica americana. La notizia più eclatante per gli automobilisti arriva direttamente da Lee Zeldin, l'amministratore in carica dell'Epa (l'agenzia per la protezione ambientale statunitense), che ha annunciato l'eliminazione dei crediti normativi per i sistemi Start&Stop. Zeldin non ha usato mezzi termini, definendo la tecnologia che spegne il motore ai semafori come "universalmente odiata" e un semplice "trofeo di partecipazione climatica" che danneggerebbe le batterie senza reali benefici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Start&Stop a rischio negli Usa: Trump e l'Epa eliminano gli incentivi

L’EPA di Trump ha deciso di abrogare le norme sulle emissioni introdotte nel 2021, eliminando i crediti che favorivano l’installazione del sistema Start&Stop sui veicoli, mettendo a rischio la diffusione di questa tecnologia e i benefici ambientali legati alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Il sistema Start&Stop, progettato per ridurre consumi e emissioni durante le soste brevi, rappresenta una soluzione sostenibile adottata da molte vetture moderne.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Start&Stop a rischio negli Usa: Trump e l'Epa rimuovono gli incentivi; Il New Start non si rinnova, è la fine di un’era; Cosa succede se scade l'unico accordo che tiene sotto controllo le armi nucleari di Stati Uniti e Russia; Bonifici istantanei: Troppa fretta, troppi rischi, ecco come difendersi dalle truffe.

Start&Stop a rischio negli Usa: Trump e l'Epa rimuovono gli incentiviL’amministrazione Trump ha eliminato uno dei principali riferimenti normativi sulle emissioni di gas serra, cancellando anche gli standard federali per veicoli e motori. La decisione comporta la fine ... tg24.sky.it

La mia auto ha 14 anni con start e stop Mai un problema ,mai ,zero x.com

Lo Start & Stop è stato bandito dalle auto americane: volontà di Trump facebook