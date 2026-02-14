L’inseguimento maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà domenica 15 febbraio ad Anterselva, in Italia, con inizio alle 11. La gara vedrà in pista gli atleti italiani che cercano di migliorare i risultati ottenuti nelle prove precedenti. La competizione sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, e gli appassionati potranno seguirla anche tramite streaming online.

Domenica 15 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 11.15 si terrà la 12.5 km pursuit maschile, con l’Italia che sarà protagonista con tre azzurri al via. In virtù dei risultati della sprint saranno della partita, infatti, Lukas Hofer, 13° con un distacco di 1:22 dal transalpino Quentin Fillon Maillet, Nicola Romanin, 16° con un ritardo di 1:34 dalla testa, e Tommaso Giacomel, 22° con un gap di 1:43 dalla vetta. La diretta tv della 12.5 km pursuit maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist inseguimento maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in gara

Martedì 10 febbraio, ad Anterselva, si corre l’individuale maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Venerdì 13 febbraio ad Anterselva si corre il primo sprint maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Startlist sprint femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in gara; Giochi Olimpici, Milano Cortina 2026: i pettorali e la start list della sprint maschile; Giochi Olimpici, Anterselva: la start list della staffetta mista inaugurale; A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma inseguimenti e streaming.

Startlist inseguimento maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in garaDomenica 15 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 11.15 si ... oasport.it

Startlist sprint maschile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurri in garaVenerdì 13 febbraio proseguirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.00 si ... oasport.it

Results for " A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming - x.com

Biathlon – Milano-Cortina 2026: Lukas Hofer dopo il 13º posto nella sprint maschile olimpica: “Devo crederci fino alla fine nell’inseguimento. A Giacomel dico che non deve mollare, si rifarà” facebook