Starmer | proteggiamo membri Natocon Usa

Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito proteggerà i membri della NATO in collaborazione con gli Stati Uniti, rispondendo alle crescenti tensioni nel Nord Atlantico. La decisione arriva dopo che il governo britannico ha deciso di schierare quest’anno il suo gruppo d’attacco di portaerei nella regione, rafforzando la presenza militare in un’area chiave per la sicurezza europea.

14.10 Il Regno Unito schiererà quest'anno il suo gruppo d'attacco di portaerei nella regione del Nord Atlantico e dell'Alto Nord. Così il premier Starmer a Monaco. "Guida l'Hms Prince of Wales, al fianco di Usa, Canada e altri alleati Nato". E' "una forte dimostrazione del nostro impegno per la sicurezza euroatlantica" ha detto. "Stiamo rafforzando anche la nostra cooperazione nucleare con la Francia. Per decenni, il Regno Unito è stata l'unica potenza nucleare in Europa a impegnare il proprio deterrente per proteggere tutti i membri Nato".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso forte disappunto riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sui soldati della NATO in Afghanistan.

Keir Starmer si appresta a visitare la Cina, seguendo le recenti visite di leader europei come Macron e Carney.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Keir Starmer a Monaco: «Il Regno Unito pronto a combattere e a guidare una Nato più europea»Proposta cooperazione industriale con l’Europa, schieramento di una portaerei e intesa nucleare con la Francia ... lasicilia.it

Starmer a Monaco, non siamo più la Gran Bretagna della BrexitIl primo ministro britannico Kier Starmer è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera per fare il punto sui rapporti della sua nazione con l'Europa e la Nato. swissinfo.ch

Durante un intervento pubblico al Duchess Theatre di Londra, il premier britannico Starmer ha preso in giro il presidente francese Macron: il primo ministro ha indossato degli occhiali da sole e salutato il pubblico in francese, scatenando l'ilarità dei presenti. Il facebook