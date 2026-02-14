Starlink in aereo come funziona e quanto è veloce La nostra prova

Starlink ha lanciato il servizio di internet in volo, perché vuole offrire ai passeggeri una connessione affidabile e veloce anche durante il volo. Durante un volo recente, abbiamo testato la velocità e la stabilità del segnale, scoprendo che la tecnologia si comporta bene anche a 10.000 metri di altezza. La connessione si mantiene stabile, permettendo di navigare, guardare video e lavorare senza interruzioni.

La curiosità è tanta: capire se la connessione a internet in aereo offerta da Starlink, che promette di essere superveloce e a bassa latenza (ovvero con tempi di risposta minimi), è davvero tale anche sotto stress. Ovvero in un volo pieno e con un grande numero di passeggeri che stanno utilizzando contemporaneamente il servizio. La candidata ideale è una tratta servita da Qatar Airways, che ha deciso di offrire Starlink ai passeggeri di ogni classe, senza limiti. Quindi non solo ai fortunati della Business Class, ma anche a chi siede in Economy e magari ha trovato un biglietto scontato per le sue vacanze.