Stangata sui condòmini | occhio ci riprovano

La riforma che favoriva i morosi e aumentava i costi per i condòmini è stata respinta a dicembre, ma ora si ripresentano tentativi di riproporla. Alcuni proprietari e amministratori di condominio stanno spingendo nuovamente per approvare modifiche simili, rischiando di colpire chi paga regolarmente le spese. Recentemente, alcuni incontri tra rappresentanti del settore hanno mostrato un interesse rinnovato a rivedere le norme, nonostante il fallimento precedente.

La riforma che penalizzava gli inquilini in regola a vantaggio dei morosi e introduceva nuove spese e figure professionali era stata bocciata a dicembre. Ora viene riproposta alle associazioni di settore per un confronto. Un testo così sballato però non è emendabile. Stangata sui condòmini parte seconda. Ciak si gira. Vi ricordate il putiferio scoppiato a ridosso del Natale? La presentazione alla Camera della proposta di legge (26922025) che prometteva di «modernizzare» la disciplina condominiale? Ecco, più che rendere attuali delle norme (si parlava di maggiore sicurezza, minori contenziosi, promesse di trasparenza ecc.