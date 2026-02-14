Il giudice sportivo ha squalificato un giocatore importante del Como, impedendogli di scendere in campo contro l’Inter a San Siro, a causa di un fallo grave commesso durante la partita contro la Fiorentina. La decisione si è resa necessaria dopo un intervento ritenuto troppo duro, che ha portato all’espulsione e alla conseguente sanzione. La squadra lombarda si presenta quindi senza uno dei suoi punti di riferimento in attacco, in un momento complicato per i risultati recenti.

Il Como arriva a San Siro con il morale sotto pressione e una pesante assenza in avanti, maturata dopo una sconfitta complicata contro la Fiorentina. La fase iniziale della sfida ha segnato una battuta d’arresto netta, arrivata in un contesto di semifinale di Coppa Italia che aveva stimolato l’entusiasmo, ma che si è chiuso con una reazione avversaria efficace e decisioni arbitrali tutt’altro che neutrali. La Fiorentina ha imposto il ritmo, capitalizzando le occasioni createsi nel corso dei 90 minuti. Fagioli ha firmato l’apertura delle marcature, seguito da un gol dal dischetto di Kean, colui che era finito nel mirino del mercato rossonero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Squalifica pesante per il Como: giocatore chiave salterà la sfida a San Siro

