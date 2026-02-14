Spunta una portaerei volante | cosa c' è dietro l' ultimo jolly militare cinese

La Cina ha mostrato un’immagine di quella che sembra una portaerei volante, un velivolo gigantesco che si solleva da un aeroporto militare. La scoperta arriva dopo che le autorità cinesi hanno diffuso un video in cui si vede il nuovo progetto, alimentando le speculazioni su un’arma innovativa. Il velivolo, che ricorda una nave da guerra aerea, potrebbe rivoluzionare le strategie di difesa, grazie alla capacità di trasportare e lanciare droni armati. Un dettaglio interessante è la sua forma, che richiama le caratteristiche di una portaerei spaziale, e la sua potenza potrebbe cambiare gli equilibri militari nella regione.

La Cina ha nuovamente svelato i piani per una futuristica portaerei spaziale capace, almeno nelle intenzioni, di trasportare e lanciare caccia senza pilota armati di missili dall'orlo dell'atmosfera terrestre. Il progetto, battezzato Luanniao, è stato presentato attraverso un video concettuale diffuso dai media di Stato. Secondo Pechino, il velivolo potrebbe diventare operativo entro 20 o 30 anni. Le immagini mostrano un'enorme struttura triangolare grigia operare al di sopra dei tradizionali sistemi di difesa, suggerendo una piattaforma capace di colpire dall'alto con un vantaggio strategico senza precedenti.