Lo sciopero dei voli è stato rinviato dopo che il governo ha emesso un’ordinanza di precettazione, impedendo alle compagnie aeree di fermarsi durante le Olimpiadi Milano Cortina. I sindacati avevano annunciato l’astensione dal lavoro, ma Matteo Salvini ha deciso di intervenire subito, firmando il decreto per bloccare lo sciopero. Maurizio Landini ha risposto accusando il governo di voler sempre precettare, anche quando i lavoratori chiedono di far sentire la propria voce.

I sindacati confermano lo sciopero, Matteo Salvini ricorre alla precettazione per fermare lo stop nel settore aereo durante le Olimpiadi Milano Cortina con l’immediata replica di Maurizio Landini: "Non c’è sciopero che non tenti di precettare". Infine la svolta con il rinvio dello sciopero al 26 febbraio "in ottemperanza all’ordinanza di oggi del Ministero dei trasporti". L’incontro con i sindacati al ministero dei Trasporti per scongiurare le agitazioni del 16 febbraio e del 7 marzo prossimi si era chiuso in mattinata con un nulla di fatto. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, che non era presente al tavolo, ha deciso di passare dalle parole ai fatti, dopo aver minacciato la precettazione nei giorni scorsi, quando le sigle sindacali avevano già confermato gli scioperi nonostante la richiesta del Garante di rinviarli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spostato lo sciopero dei voli. Il rinvio dopo la precettazione

Il garante dei trasporti ha deciso di intervenire per bloccare gli scioperi dei piloti e del personale aeroportuale, preoccupato per i ritardi e le cancellazioni che si sono già verificati.

Il governo sta valutando di usare la precettazione per i voli del 16 febbraio e del 7 marzo, mentre i sindacati resistono allo sciopero.

