Sposarsi in Toscana business al top Meglio d’inverno con pochi invitati

Una coppia ha scelto di sposarsi in Toscana durante l’inverno, attirata dalla possibilità di organizzare un matrimonio intimo con pochi invitati. Questa scelta ha portato a un aumento delle richieste di location e servizi dedicati ai matrimoni fuori stagione, contribuendo a rilanciare il settore turistico locale anche nei mesi più freddi.

I matrimoni organizzati in Toscana si confermano un potente motore turistico, capace non solo di generare valore economico ma di favorire soggiorni più lunghi, valorizzare il territorio e distribuire i flussi nell'arco dell'anno. Nel 2025 la regione ha ospitato oltre 2.860 matrimoni di coppie straniere, con un incremento del 4,8 % rispetto all'anno precedente, mentre le presenze legate al segmento hanno registrato un aumento del 10,5 %. E' il quadro che emerge dall'indagine presentata da Fondazione Destination Florence e Centro Studi Turistici di Firenze, che fotografa un comparto in evoluzione.