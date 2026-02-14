Sporting Lisbona-Famalicão domenica 15 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gara insidiosa per i campioni in carica?

Lo Sporting Lisbona ha ottenuto un punto importante contro il Porto grazie a un gol di Luis Suarez nel recupero, un risultato che potrebbe influenzare la corsa al titolo. La partita si è giocata al Do Dragao, uno stadio ostico per i campioni in carica, che ora devono affrontare con maggiore determinazione la sfida contro il Famalicão. Domenica 15 febbraio alle 21:30 i Leoni scenderanno in campo con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Sporting Lisbona-Famalicão (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:30)

