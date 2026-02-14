Sporting Lisbona-Famalicão domenica 15 febbraio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Gara insidiosa per i campioni in carica?
Lo Sporting Lisbona ha conquistato un punto importante contro il Porto, grazie al gol di Luis Suarez all’ultimo secondo, perché voleva mantenere vive le speranze di scudetto. Domenica sera, alle 21:30, i Leoni affrontano il Famalicão in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al primo posto. La gara si svolge in un momento cruciale, con le squadre che si preparano a scendere in campo con grande determinazione.
Sporting Lisbona-Famalicão (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I Leoni proseguono l’inseguimento
Lo Sporting Lisbona ha conquistato un pareggio contro il Porto domenica sera, grazie a un gol di Luis Suarez segnato nei minuti di recupero.
