Lo Sporting Lisbona ha conquistato un punto importante contro il Porto, grazie al gol di Luis Suarez all’ultimo secondo, perché voleva mantenere vive le speranze di scudetto. Domenica sera, alle 21:30, i Leoni affrontano il Famalicão in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al primo posto. La gara si svolge in un momento cruciale, con le squadre che si preparano a scendere in campo con grande determinazione.

Lo Sporting Lisbona è uscito vivo dal Do Dragao: grazie al gol di Luis Suarez a tempo ampiamente scaduto, infatti, i Leoni sono riusciti a raggiungere il Porto sul pareggio e rimanere con delle opzioni per giocarsi il titolo fino alla fine. I biancoverdi rimangono comunque a 4 punti dalla capolista, sarà molto difficile provare.

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Famalicão (domenica 15 febbraio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Gara insidiosa per i campioni in carica?

