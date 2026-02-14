Sport in tv oggi sabato 14 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Sabato 14 febbraio, gli appassionati di sport possono seguire diverse competizioni in diretta televisiva e streaming. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 offrono sette medaglie in palio, tra cui il gigante maschile di sci alpino e la sprint femminile di biathlon. Oggi, le telecamere si concentrano anche sui 1500 metri di short track, con gare che si svolgono tra le montagne di Cortina d’Ampezzo.

Oggi sabato 14 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove verranno messi in palio sette titoli (tra cui il gigante maschile per lo sci alpino, la sprint femminile di biathlon e i 1500 metri maschili di short track). L’Italia farà visita all’Irlanda in un appassionate match del Sei Nazioni di rugby: dopo aver sconfitto la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma, la nostra Nazionale cercherà il grande colpaccio in trasferta. Spazio alle semifinali dei tornei maschili della settimana per il tennis, mentre il WTA 1000 di Doha offrirà l’atto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, sabato 14 febbraio, gli appassionati di sport potranno seguire molte gare in tv e streaming.

Oggi, sabato 7 febbraio, lo sport in TV si accende con diverse gare e appuntamenti.

Velocità, passione e sport di squadra nella puntata di oggi! . A “L’Informatore Sportivo 360” ospiti in studio Laura Frattaroli, velocista, ed Emanuele Garzia, presidente dei Crusaders, per raccontare esperienze, progetti e il valore dello sport a ogni livello. I facebook

Jim Courier ha rilasciato un'intervista al 'Tennis Insider Club Podcast' di Caroline Garcia. Queste le sue visioni sul tennis di oggi e su i due ragazzi al vertice "Sono molto contento di non dover giocare contro Sinner e Alcaraz. Sarebbe stato brutale, loro sono x.com