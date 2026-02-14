Sparo in aria ladro muore scavalvando

Un ladro è stato ucciso la notte scorsa a Arezzo dopo essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco sparato in aria dai proprietari di una villa. La banda di malviventi aveva tentato di scavalcare il cancello per entrare nella proprietà, ma è stata scoperta quando è scattato l’allarme. I proprietari, impauriti, hanno sparato un colpo in aria per spaventarli, ma uno dei ladri è morto dissanguato nel tentativo di fuggire.

