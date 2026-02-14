spari nella notte giovane ucciso in strada

Un giovane è stato ucciso nella notte a Montecalvoli, in via della Repubblica, a causa di una sparatoria. La polizia ha trovato il corpo senza vita del ragazzo, che aveva circa 20 anni, rannicchiato davanti a un negozio chiuso. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sono stati esplosi da un uomo a bordo di una motocicletta. Nessuno al momento ha fornito dettagli sull’identità dell’aggressore, mentre la scena del delitto è stata isolata dagli agenti.

Montecalvoli (Pisa), 14 febbraio 2026 – Un San Valentino bagnato di sangue in Valdera, segnatamente a Montecalvoli in via della Repubblica dove stanotte un giovane ha perso la vita dopo essere stato raggiunto, pare, da colpi di pistola. L’episodio, al centro di indagini dei carabinieri, sarebbe successo attorno alle 5. La vittima, di origini straniere e residente a Fucecchio, pare stesse viaggiando in compagnia di un coetaneo quando sarebbe stata affiancata da un altro mezzo dal quale sono partiti i colpi di arma da fuoco. Sul posto pattuglie di carabinieri, ambulanza, auto medica. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it

