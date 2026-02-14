Una sparatoria avvenuta giovedì sera alla South Carolina State University ha provocato due morti e una persona ferita. La polizia ha confermato che l’episodio è avvenuto nel campus durante una festa studentesca. Gli agenti sono intervenuti subito dopo aver ascoltato gli spari e hanno isolato l’area, mentre gli studenti sono stati fatti evacuare.

Sparatoria alla South Carolina State University: due morti e un ferito, il campus in lockdown. Una sparatoria scoppiata giovedì sera alla South Carolina State University ha causato la morte di due persone e il ferimento di un’altra. L’incidente, avvenuto intorno alle 21:15 ora locale, ha immediatamente portato al lockdown del campus di Orangeburg, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. La comunità universitaria è in stato di shock. Cronaca di una notte di terrore. Poco dopo le 21:15 di giovedì 13 febbraio 2026, le segnalazioni di colpi d’arma da fuoco hanno allertato le autorità della South Carolina State University.🔗 Leggi su Ameve.eu

South Carolina State University è stata teatro di una sparatoria questa mattina, che ha causato almeno due morti e un ferito, probabilmente a causa di un litigio tra studenti avvenuto nel parcheggio principale.

Una sparatoria nel campus dell’Università di South Carolina ha provocato almeno due morti e diversi feriti, dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un’area affollata del campus.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Shootings at South Carolina State University leave 1 dead, another injured

Argomenti discussi: Sparatoria all'Università della South Carolina, 2 morti; Sparatoria all'università del South Carolina, almeno due morti; Sparatoria all'Università della South Carolina, 2 morti e un ferito; Sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, storica istituzione afroamericana: due morti.

Sparatoria all'Università della South Carolina, 2 mortiSparatoria alla South Carolina State University: due persone sono morte e una è rimasta ferita. E' quanto rende noto la stessa università. ansa.it

Che cosa sappiamo della sparatoria nel campus della South Carolina State UniversityDue persone sono rimaste uccise e una terza ferita. Due giorni fa la strage nella Tumbler Ridge Secondary School, in Canada ... ilfoglio.it

Sparatoria sul campus della South Carolina State University, due morti x.com

Ancora una sparatoria in un campus della South Carolina State University: due persone sono morte leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/13/ancora-una-sparatoria-in-un-campus-della-south-carolina-state-university-due-morti/ facebook