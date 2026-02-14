Sparano per divertimento nel parcheggio delle autolinee | presi quattro minorenni

Quattro minorenni sono stati fermati dopo aver sparato nel parcheggio delle autolinee di via Emanuele Filiberto a Latina. Gli agenti hanno intercettato i giovani mentre si erano nascosti tra le auto, dopo aver fatto fuoco per gioco. La scena si è svolta davanti a clienti e passanti che si sono spaventati. I ragazzi avevano con sé armi di fortuna, che sono state sequestrate.

I giovanissimi si passavano una pistola giocattolo, in realtà potenzialmente pericolosa, ed esplodevano colpi in aria. Tutti sono stati denunciati Persone armate nei pressi del parcheggio del Mc Donald's delle autolinee, in via Emanuele Filiberto a Latina. Era questo il contenuto della segnalazione arrivata alla sala operativa della questura. Gli equipaggi della squadra volante si sono precipitati sul posto e hanno trovato quattro minorenni, tre dei quali erano in possesso di una pistola finta ma priva del tappo rosso, perfetta riproduzione di una Walther PPK. Con questa, poco prima, erano stati esplosi dei colpi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Quattro giovani minorenni indiani sono stati denunciati a Latina perché avevano usato una pistola replica nel centro cittadino.

La polizia ha catturato una coppia di ladri sorpresi a rubare nel parcheggio di un centro commerciale a Mirandola.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sarajevo, cecchini per gioco: sotto inchiesta un italiano. Faceva la caccia all’uomo e si vantava; Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo: l'80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani. E spuntano altri quattro...; Cecchini a Sarajevo, il testimone: Menti malate, sparavano a donne e bambini. Poi festeggiavano mangiando e bevendo, erano sadici; Chi erano i turisti cecchini che pagavano per uccidere a Sarajevo: esce qualche nome.

CARNEVALE A LANCIANO! a cura dell'Amministrazione Comunale. Martedì 17 febbraio dalle 17 in piazza Plebiscito musica e divertimento con la Winter Carnival Band. A seguire, alle 19.30, al Parco delle Rose, lo sparo del Carnevale con fuochi pir facebook