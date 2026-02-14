Spaccate in centro assalta un locale in Ghiaia Poi va a firmare in caserma con gli stessi vestiti | 43enne arrestato

Un uomo di 43 anni ha causato scompiglio in centro e ha preso di mira un locale in Ghiaia, prima di recarsi alla caserma per firmare i documenti indossando gli stessi vestiti. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno assistito a comportamenti sospetti nel corso della serata. La polizia lo ha arrestato poco dopo, grazie alle testimonianze raccolte sul posto. La serie di furti che aveva agitato il quartiere negli ultimi tempi sembra ora arrivata a una svolta.

Sembra essersi ormai conclusa la scia di furti che nelle ultime settimane ha creato notevole allarme sociale nel cuore della città. Vetrine infrante nel cuore della notte, danni per migliaia di euro a fronte di bottini talvolta esigui e un senso di insicurezza crescente tra i commercianti del centro storico. A mettere la parola fine alle scorribande di un 43enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, sono state le serrate indagini dei Carabinieri della Stazione di Parma Centro e della Sezione Operativa della Compagnia. L'uomo, che pensava di poter continuare a delinquere indisturbato, è stato incastrato da un dettaglio apparentemente insignificante colto dai Carabinieri nel corso delle indagini.🔗 Leggi su Parmatoday.it Non va in caserma a firmare, fermato in via Trento aggredisce i carabinieri: 30enne arrestato 43enne ruba "oro rosso" a Catania, poi gli va a fuoco l'auto per una sbadataggine: arrestato Un uomo di 43 anni di Catania è finito in manette per aver rubato rame. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Spaccate nel centro storico, quattro arresti in due notti x.com Non sono passate neanche ventiquattro ore dall’ultima notizia che riguarda la lunga lista di spaccate nei negozi e nei ristoranti del centro di #genova . Non solo nei vicoli, ma anche in via Ceccardi e ora in piazza Dante: questa mattina infatti, uno dei titolari del facebook