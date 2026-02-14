Sorgane di nuovo vandalizzata la targa a Norma Cossetto La memoria non si infanga

A Sorgane, la targa dedicata a Norma Cossetto è stata di nuovo vandalizzata, probabilmente per contestare la memoria della giovane istriana medaglia d’oro. La stele, riparata solo un mese fa dopo un primo danneggiamento a dicembre, ora presenta segni di nuovo scempio, suscitando sdegno tra i residenti.

Un nuovo atto vandalico ha colpito il giardino di Sorgane intitolato a Norma Cossetto. A distanza di appena un mese dal ripristino, avvenuto sempre a seguito di un danneggiamento accaduto a dicembre scorso, la targa dedicata alla giovane istriana medaglia d'oro al merito civile è stata nuovamente divelta e imbrattata di fango. A denunciare l'episodio è Barbara Nannucci, consigliere del Quartiere 3 e rappresentante dell'Aegd - Associazione Amici degli Esuli Giuliano Dalmati. "Non si tratta soltanto di vandalismo – afferma – ma di un vero e proprio vilipendio della memoria. Colpire una targa significa colpire la dignità delle vittime delle foibe e il simbolo della memoria collettiva delle comunità istriane e giuliano-dalmate.

La targa dedicata a Norma Cossetto è stata danneggiata a causa di atti vandalici, mentre qualcuno ha cercato di silenziare Menia con un bavaglio.

