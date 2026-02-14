Somalia a Mogadiscio ha aperto la prima sala da bowling del Paese

A Mogadiscio, la prima sala da bowling del Paese ha aperto i battenti, portando un’attività ricreativa nuova in città. La struttura, chiamata Feynuus Bowling Center, è stata inaugurata lo scorso anno e offre ai residenti uno spazio per divertirsi e socializzare.

A Mogadiscio, capitale della Somalia, ha aperto la prima sala da bowling moderna del Paese. Il Feynuus Bowling Center è stato inaugurato lo scorso anno. L’idea di avviare questa attività è nata dalla crescente domanda di strutture ricreative da parte dei giovani, ha fatto sapere Sadaq Abdurahman, direttore del locale. Un segno di rinascita per la città e il Paese, segnato da 35 anni di guerra civile e attentati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

