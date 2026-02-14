Solo Visa alle Olimpiadi Il circuito è sponsor del Cio e non sono ammessi concorrenti oltre al cash Se solo ci fosse l’euro digitale

Visa sarà l’unico metodo di pagamento accettato alle prossime Olimpiadi, perché il circuito sponsorizza il Cio e vieta altre forme di pagamento, come i pagamenti digitali alternativi. Per esempio, al bar dello stadio, i tifosi devono usare la carta Visa per acquistare cibo e bevande, mentre le altre opzioni sono escluse. Se ci fosse l’euro digitale, forse le cose sarebbero diverse.

L’adozione della Cbdc così come la discussione sugli Eurobond è ormai nell’agenda di Bruxelles. Un racconto personale dalle gare di Milano Cortina per capirne l'importanza Emozione, coda, cassa al bar: “Due bottiglie d’acqua e due focacce, per favore”. Tiro fuori la carta di credito e dall’altro lato: “Mi dispiace accettiamo solo contanti o Visa”. E io: “In che senso, scusi, non posso comprare da mangiare? “Eh, non dipende da noi signora, non lo vede il cartello?”. In effetti, sul bancone è scritto a chiare lettere “Solo pagamenti Visa”. Siamo al Forum di Assago, padiglione B. In tasca ho 8 euro in contanti e mia figlia, di 21 anni, neanche uno perché lei ormai paga anche il caffè con l’app del cellulare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Alcuni spettatori alle Olimpiadi di Parigi si sono trovati di fronte a una sorpresa: nei centri di accoglienza e nei negozi delle strutture sportive, il pagamento con carte di credito o debito è ammesso esclusivamente attraverso VISA, mentre altri metodi come Mastercard o American Express vengono esclusi.

