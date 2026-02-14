Solidarietà e amore in piazza Matteotti

A Città di Castello, piazza Matteotti si riempie di affetto e vicinanza il giorno di San Valentino. La gente si raduna per condividere gesti di solidarietà, portando fiori e messaggi di amore tra le bancarelle e le bancarelle del mercato. Un gruppo di volontari distribuisce pasti caldi a chi ne ha bisogno, trasformando la piazza in un luogo di solidarietà concreta.

CITTÀ DI CASTELLO - Piazza Matteotti cuore della solidarietà e del sentimento in occasione di San Valentino. Al centro della scena una panchina speciale, "simbolo di amore sano e contro ogni forma di violenza", posizionata davanti alla facciata del Palazzo del Podestà con il suo orologio a due quadranti. Questa installazione, incorniciata da un tappeto rosso e da due piante, invita cittadini e turisti a fermarsi per uno scatto fotografico o per lasciare un messaggio. Il progetto, promosso dal Consorzio Pro-Centro, "nasce con l’intento di coniugare il romanticismo della ricorrenza con una forte sensibilizzazione sociale, promuovendo il rispetto reciproco e la consapevolezza emotiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

