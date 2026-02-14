Soldi coppie e futuro | perché parlare di finanze è una scelta anche sostenibile

Il fatto che molte coppie evitino di parlare di soldi deriva dalla paura di creare conflitti o di mettere in discussione il futuro comune. Un esempio concreto è il caso di Luca e Sara, che hanno deciso di affrontare il tema delle spese condivise solo dopo mesi di silenzio, scoprendo di avere idee molto diverse sulla gestione del budget.

Il dialogo economico nella coppia non è solo una questione di conti: è una forma di sostenibilità personale, emotiva e progettuale Per molti giovani adulti parlare di soldi resta uno dei tabù più difficili da superare, soprattutto nelle relazioni. Eppure, evitare il confronto economico non protegge la coppia: la espone a tensioni, incertezze e scelte poco lungimiranti. Una ricerca pubblicata su Journal of Consumer Psychology mostra che chi vive maggiore stress finanziario tende a discutere meno di denaro con il partner. Studi condotti in Paesi come gli Stati Uniti e i Paesi Bassi confermano che quando il dialogo economico manca, peggiora la gestione del bilancio familiare e aumentano i conflitti.🔗 Leggi su Today.it

Gli Europei di pallanuoto 2026 si terranno a gennaio, una decisione che ha modificato i tradizionali calendari nazionali e internazionali.

Federico Chiesa, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, è al centro di voci di mercato che lo collegano al Liverpool.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: L'Italia si scopre regina nello slittino: due coppie tutte d'oro guidate dal re Mida Armin Zöggeler; Ucraina. Olivia, 6 anni di cui 4 vissuti in guerra, ha bisogno di credere nel futuro; Matrimoni da sogno e natura: l'agriturismo si conferma tra i più amati dagli sposini d'Italia; Il Gassman festeggia San Valentino con due commedie sulle coppie.

Infedeltà finanziaria: il vero tradimento che rovina le coppieSoldi nascosti, debiti taciuti e conti segreti: in Italia una coppia su tre non conosce la situazione economica del partner. A San Valentino, il tabù non è l’amore ma il conto corrente. panorama.it

Risparmi di coppia? Parliamone. Ma senza rinunciare al nostro conto correnteÈ davvero necessario che una donna abbia un conto corrente personale? Perché non può bastare quello condiviso? Sono alcuni dei pregiudizi che minano la parità di genere finanziaria. Ma, senza, non c ... iodonna.it

Comprare casa insieme: e se uno dei due mette più soldi dell’altro È la domanda che molte coppie si fanno, ma che pochi osano dire ad alta voce per paura di rovinare il romanticismo (soprattutto a San Valentino). Eppure, comprare casa insieme senza es facebook

Soldi nascosti, debiti taciuti e conti segreti: in Italia una coppia su tre non conosce la situazione economica del partner. A San Valentino, il tabù non è l’amore ma il conto corrente. x.com