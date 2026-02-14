Snowboardcross a coppie miste | i binomi dell’Italia e l’elenco dei partecipanti
Il nome di Andrea Rossi e Laura Bianchi compare tra i partecipanti della gara a coppie miste di snowboardcross, che si terrà domenica 15 febbraio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La coppia italiana si prepara a sfidare gli avversari, dopo aver concluso le prove individuali con buoni risultati. La competizione, che si svolge sulla pista di Cortina, vedrà anche altri atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a dare il massimo in questa prova che combina velocità e strategia.
Archiviate nei giorni scorsi le due gare individuali, c’è grande attesa in vista della prova a coppie miste di snowboardcross in programma domenica 15 febbraio e valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia spera di tornare sul podio a quattro anni di distanza dall’argento conquistato a Beijing 2022 da Michela Moioli e Omar Visintin, ma in questo caso vedremo in azione la fuoriclasse bergamasca con un altro partner. La campionessa mondiale in carica, reduce da uno straordinario bronzo nella gara individuale dopo la brutta caduta in allenamento avvenuta mercoledì, gareggerà infatti nel Mixed Team di domani insieme a Lorenzo Sommariva. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste
Benvenuti alla diretta live della gara a coppie miste di snowboardcross a Cervinia 2025, prova generale delle Olimpiadi.
Snowboardcross, Moioli e Sommariva sfiorano la vittoria nella gara a coppie miste. Successo per la Gran Bretagna
Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello.
