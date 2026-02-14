Smart working addio? Il Back to office accelera anche in Italia da Stellantis a Palazzo Chigi

Il governo italiano spinge per riprendere le attività in ufficio, causando un ritorno alle giornate di lavoro in presenza. La decisione ha portato molte aziende, tra cui Stellantis, a richiamare i dipendenti negli uffici, interrompendo il modello di smart working. In molte città, le strade si riempiono di auto e i mezzi pubblici sono più affollati, mentre i dipendenti tornano a usare badge e orari fisici. Palazzo Chigi ha annunciato un piano per favorire la ripresa delle attività in sede, rafforzando le riunioni di persona rispetto alle videochiamate.

Niente più traffico all'ora di punta, addio badge timbrato alle 9, riunioni in call dal salotto di casa. Lo smart working durante il Covid era stato ribattezzato "il nuovo mondo del lavoro" e la previsione era unanime: non torneremo più indietro. Sei anni dopo, la realtà racconta un'altra storia. Il "Back to office" accelera, le e-mail con oggetto "Bto" riprendono a circolare e molte grandi aziende, da Stellantis ad Amazon, da Meta a Ubisoft, stanno tornando al pre-Covid. Anche la Pubblica amministrazione, con Palazzo Chigi, ha imboccato la strada del rientro. Ma è davvero la fine dello smart working? Back to office: Stellantis, Amazon, Meta e il segnale che arriva da Palazzo Chigi.