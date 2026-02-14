SmackDown 13.022026 A due match dal sogno

Il 13 febbraio 2026, lo show di SmackDown si è svolto all’American Airlines Center di Dallas, Texas, attirando molti fan e creando grande fermento tra gli appassionati. La serata ha visto diverse sfide emozionanti, tra cui un match molto atteso che potrebbe cambiare le sorti di alcuni lottatori. La tensione tra i wrestler si è fatta sentire già dai primi minuti, con le prime mosse che hanno acceso l’interesse dei presenti.

Benvenuti all'analisi dello SmackDown andato in scena dall'American Airlines Center di Dallas, Texas. Una serata che promette verdetti con due match di qualificazione alla Elimination Chamber, i titoli tag team femminili e quello singolare in palio. Lo show si apre con le immagini di diversi protagonisti della serata, tra cui Cody Rhodes, Sami Zayn, Jacob Fatu, Alexa Bliss, Giulia e Kiana James, Zelina e Aleister Black, Jade Cargill e Jordynne Grace. Joe Tessitore e Wade Barrett ci accolgono dal tavolo di commento. Tiffany Stratton apre la puntata facendo il suo ingresso sul ring. Chiede al pubblico di Dallas che ore sono, e i fan rispondono in coro "Tiffy Time".