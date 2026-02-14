Skeleton Janine Flock vola anche nella terza manche e allunga sulle tre inseguitrici tedesche

Janine Flock ha conquistato il primo posto nella terza manche di skeleton femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una prestazione decisa e precisa, siglando il miglior tempo della sessione. La campionessa austriaca ha mantenuto il ritmo forte, allungando nel punteggio e rafforzando la sua posizione rispetto alle rivali tedesche. Durante la gara, è riuscita a scendere la pista con velocità e sicurezza, dimostrando di essere in forma e determinata a ottenere una medaglia.

Janine Flock non si difende, attacca ancora, ed è sempre più al comando, al termine della terza manche, della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano l'austriaca ha pennellato metro dopo metro e, grazie ad una prestazione di livello assoluto, ha allungato in maniera corposa sulle inseguitrici. Il trittico tedesco non molla la presa ma il rischio è che debbano accontentarsi della lotta interna per salire sul podio. Janine Flock, ad una sola manche dalla conclusione, procede con il tempo complessivo di 2:51.74, dopo aver messo a segno un ottimo 57.