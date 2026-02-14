Skeleton Fumagalli in top 15 al debutto olimpico Buona gara di Carrara nella sprint di biathlon

Alessandra Fumagalli conquista un posto tra i primi 15 al suo debutto olimpico nello skeleton, grazie a una gara solida. La atleta ha mostrato sicurezza sulla pista di Milano Cortina, attirando l’attenzione degli spettatori. Nel biathlon, invece, Carrara si distingue nella sprint, terminando la prova con un buon risultato.

Alessandra Fumagalli al termine della quarta manche della gara di skeleton femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sorride e saluta il pubblico. Un discreto 14º posto al debutto olimpico, peraltro in casa, non è da buttare. In modo particolare per lei, che si è approcciata alla disciplina da budello solo nel 2018. La 27enne di Redona si regala anche la soddisfazione di essere la migliore delle italiane: l’altra azzurra in gara, e punta della squadra, Valentina Margaglio, ha terminato al 16º posto. Sul tracciato del Cortina Sliding Centre, il successo è andato all’austriaca Janine Flock, al comando fin dalla prima prova disputata venerdì pomeriggio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Michela Carrara conquista un nuovo prestigioso risultato nella sprint di Lenzerheide, portando l’Italia sul podio nella terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026.

