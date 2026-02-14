Sinner a Doha | sfida al caldo e senza Djokovic l’azzurro punta alla difesa del titolo in un tabellone rinnovato
Jannik Sinner si trova a Doha, dove si prepara per l’ATP 500, dopo aver vinto lo scorso anno e senza la presenza di Djokovic nel tabellone. La temperatura supera i 30 gradi, e il torneo si svolge in condizioni di caldo intenso che mettono alla prova i giocatori. Sinner, determinato, si allena sul campo principale, cercando di adattarsi alle elevate temperature prima dell'inizio delle partite.
Sinner a Doha: Clima Torrido e Obiettivo Difesa del Titolo, Senza Djokovic nel Tabellone. Jannik Sinner ha ripreso la sua preparazione a Doha, in Qatar, per l'ATP 500 che lo vede campione in carica. L'obiettivo è difendere il titolo conquistato lo scorso anno, in un torneo che si presenta inedito con l'assenza a sorpresa di Novak Djokovic. Il sorteggio del tabellone, previsto per oggi, definirà il percorso del tennista italiano in un contesto climatico particolarmente impegnativo, con temperature che superano i 35 gradi. Preparazione in Condizioni Estreme: L'Allenamento con Medvedev. La preparazione di Sinner procede a gonfie vele, come documentano le immagini diffuse oggi.
Sinner-Shelton, Jannik continua la difesa del titolo e punta la semifinale: il pronostico
Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, confermando la volontà di difendere il titolo conquistato in passato.
Tabellone Atp Doha 2026: il percorso di Jannik Sinner fino alla possibile finale contro Carlos Alcaraz
Il torneo Atp 500 di Doha del 2026 si avvicina e l'attenzione si concentra sul percorso di Jannik Sinner, che potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in finale.
