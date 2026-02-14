Sinner a Doha | sfida al caldo e senza Djokovic l’azzurro punta alla difesa del titolo in un tabellone rinnovato

Jannik Sinner si trova a Doha, dove si prepara per l’ATP 500, dopo aver vinto lo scorso anno e senza la presenza di Djokovic nel tabellone. La temperatura supera i 30 gradi, e il torneo si svolge in condizioni di caldo intenso che mettono alla prova i giocatori. Sinner, determinato, si allena sul campo principale, cercando di adattarsi alle elevate temperature prima dell'inizio delle partite.

Sinner a Doha: Clima Torrido e Obiettivo Difesa del Titolo, Senza Djokovic nel Tabellone. Jannik Sinner ha ripreso la sua preparazione a Doha, in Qatar, per l’ATP 500 che lo vede campione in carica. L’obiettivo è difendere il titolo conquistato lo scorso anno, in un torneo che si presenta inedito con l’assenza a sorpresa di Novak Djokovic. Il sorteggio del tabellone, previsto per oggi, definirà il percorso del tennista italiano in un contesto climatico particolarmente impegnativo, con temperature che superano i 35 gradi. Preparazione in Condizioni Estreme: L’Allenamento con Medvedev. La preparazione di Sinner procede a gonfie vele, come documentano le immagini diffuse oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel torneo, confermando la volontà di difendere il titolo conquistato in passato.

Il torneo Atp 500 di Doha del 2026 si avvicina e l'attenzione si concentra sul percorso di Jannik Sinner, che potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in finale.

