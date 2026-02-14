Sindacalista ed ex presidente dell' Adoc addio a Lamberto Santini Il ricordo | Sempre dalla parte dei lavoratori

Lamberto Santini, noto sindacalista e ex presidente dell’Adoc, è morto. La causa è una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. Santini aveva dedicato la sua vita a difendere i diritti dei lavoratori, spesso intervenendo per migliorare le condizioni delle categorie più deboli. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo sindacale italiano.

Aveva 83 anni. Il funerale, secondo le sue disposizioni, si è svolto nei giorni scorsi in forma privata Addio a Lamberto Santini, storico esponente sindacale, già segretario confederale della Uil e presidente dell’Adoc nazionale. Jesino di origini, viveva da anni a Falconara con la famiglia. Aveva 83 anni. Una lunga carriera sindacale alle spalle iniziata a fine anni ’60 e proseguita nell’Flm provinciale di Ancona, il sindacato unitario dei metalmeccanici, in rappresentanza della Uil. Nel 1974 era stato eletto segretario della Uil provinciale di Ancona per poi prendere, all’inizio degli anni ’80, il ruolo di segretario generale della Uil Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.it

È morta a Roma Maria Rita Parsi, la psicologa nota per il suo lavoro con i bambini.

La Spezia piange la perdita di don Carlo Brizzi, una figura importante per la città e per l’Aned locale.

È morta l'ex ministra Valeria FedeliLa senatrice del Pd e sindacalista aveva 76 anni, nel governo Gentiloni era titolare dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il cordoglio della politica e delle istituzioni È morta oggi ... ilfoglio.it

Valeria Fedeli: la camera ardente in Campidoglio. Renzi e Franceschini, primi ad arrivareRoma saluta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione morta il 14 gennaio. La camera ardente, giovedì 15 gennaio in Campidoglio nella Sala della Protomoteca dalle 10 alle 18, poi, ... roma.corriere.it

