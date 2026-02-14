Simoncelli ha spiegato che Odermatt potrebbe dominare la discesa olimpica perché ha una velocità impressionante. L’ex gigante azzurro aggiunge che Vinatzer e Franzoni potrebbero sorprendere, dato che sono in forma e pronti a dare il massimo. Simoncelli insiste che questa gara richiederà tutta la grinta possibile, soprattutto tra i supergigantisti.

Davide Simoncelli risponde mentre è in giro per Cortina d'Ampezzo, che è il suo quartier generale durante i Giochi. L’ex gigantista azzurro, due vittorie in CdM (Gran Risa 2003 e Yongpyong in Sudcorea 2006), oggi è responsabile racing di Salomon. È uno sciatore supertecnico cui un giorno hanno chiesto di parlare con gli atleti, parlare con gli sci – gli sci parlano a chi sa sentirli. - e mettere insieme le risposte. Noi gli chiediamo la stessa cosa: dare risposte. Davide, oggi gigante olimpico, tempo permettendo. Lei a Bormio in gigante ha gareggiato ai Mondiali 2005, ci legge la gara in anticipo? “La Stelvio è stata preparata bene, se la temperatura aiuta viene fuori un bel fondo e gli atleti ci faranno divertire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simoncelli: "È un gigante per Odermatt. Vinatzer-Franzoni possono stupire, vi spiego perché"

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La fine del tabù nucleare: dove porta il realismo bellico.

Marco Simoncelli, chi è e com’è morto/ Il Sic e quel tragico incidente in Malesia 13 anni fa (31 maggio 2024)Marco Simoncelli, chi è e com'è morto: il Sic, campione del mondo 250 nel 2008 in Malesia, proprio a Sepang ha perso la vita il 23 ottobre 2011, al secondo giro della gara di MotoGp. MARCO SIMONCELLI, ... ilsussidiario.net

Marco Simoncelli, a Coriano un monumento per ricordare il campione di motociclismo: il totem di Aldo DrudiOgni città o paese ha le sue porte d’accesso, da quelle antiche e monumentali alle semplici rotonde che agevolano lo scorrimento del traffico, come a Coriano, dove lo snodo di ingresso e uscita dal ... corrieredibologna.corriere.it

Un amico non si lascia da solo nella tempesta! Un gigantesco Giovanni Franzoni a difesa dell'amico e compagno Alex Vinatzer facebook

Vinatzer, le scuse a Franzoni: «Non ero all'altezza». Sinner: «Sempre a testa alta» x.com