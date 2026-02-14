Sicurezza idraulica a Filettole | il Comune lancia l' appello alla Regione

Il Comune di Vecchiano ha chiesto alla Regione Toscana di intervenire per rafforzare la sicurezza idraulica a Filettole, dopo che il Rio Rotina ha causato danni alle abitazioni e alle strade locali. La richiesta arriva in seguito alle inondazioni che hanno messo in difficoltà i residenti e hanno evidenziato la necessità di interventi immediati. Il sindaco ha spiegato che senza un nuovo finanziamento, rischiano di aumentare i problemi durante le piogge intense. La frazione di Filettole, situata lungo il corso d’acqua, si trova in una zona particolarmente vulnerabile agli smottamenti.

Un appello alla Regione Toscana da parte del Comune di Vecchiano per chiedere un nuovo finanziamento in tema di difesa del suolo per rendere ancora più sicura la frazione di Filettole dal punto di vista del rischio idrogeologico, inerente la questione del Rio Rotina. “Il nuovo finanziamento.🔗 Leggi su Pisatoday.it X Municipio, dalla Regione 10 milioni per la sicurezza idraulica alla Madonnetta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sicurezza idraulica a Filettole: il Comune lancia l'appello alla Regione. Messa in sicurezza idraulica 2026 Questa mattina, in accordo con l’Azienda Caporali, abbiamo predisposto l’avvio dei lavori di mitigazione idraulica in via Draghe, intervento fondamentale per eliminare il rischio di allagamenti che si verificano durante event facebook