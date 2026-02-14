Sicilia Segreta viaggio nei borghi dimenticati con partenza da Agrigento

Un gruppo di appassionati si mette in viaggio da Agrigento per esplorare i borghi rurali della Sicilia, sfruttando l’iniziativa “Sicilia Segreta”. La missione si concentra sui villaggi che furono protagonisti delle riforme agrarie e delle colonizzazioni del Novecento, offrendo un'occasione per conoscere le radici profonde di queste comunità spesso trascurate. Durante l’escursione, i partecipanti visitano case antiche e incontrano gli abitanti che ancora vivono in questi luoghi lontani dal turismo di massa.

Un viaggio alla scoperta dei borghi rurali siciliani con partenza da Agrigento. “Sicilia Segreta. Un viaggio nei borghi dimenticati” è l’iniziativa che propone un itinerario tra i luoghi simbolo della riforma agraria e della colonizzazione rurale del Novecento, per riscoprire la memoria di comunità e paesaggi oggi in gran parte abbandonati. L’esperienza, in programma sabato 28 marzo 2026 dalle 9 alle 18:30, condurrà i partecipanti da Agrigento verso l’entroterra, con tappe a Borgo Cascino, Borgo Petilia, Borgo Prestianni, Borgo Santa Rita, Borgo Gallitano, Naro e Villaggio La Loggia. Il percorso culminerà a Borgo Santa Rita, dove è previsto un momento conviviale con pranzo e degustazione del tradizionale “pani cunzatu”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it “Sicilia Segreta”: viaggio nei borghi dimenticati tra storia rurale e paesaggi sospesi Sicilia Segreta invita a esplorare i borghi dimenticati dell’isola, un percorso tra storia rurale e paesaggi autentici. Sui monti Sicani tra storia e memoria: viaggio nei borghi fantasma della Sicilia rurale Esplora i monti Sicani e immergiti in un viaggio tra storie antiche e silenzio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il Guardian racconta l’anima artistica della Sicilia Occidentale; Il borgo che dall’alto sembra un gigante disteso è anche il segreto meglio custodito della Sicilia. Abbandonati: viaggio fotografico nella Sicilia dei paesi fantasmaPercorso di immagini e storie, attraverso esplorazioni urbane, turismo consapevole e progetti di recupero (da Borgo Sicaminò al Palazzo Ducale Avarna) ... lasicilia.it Dai vini ai pistacchi, viaggio nei sapori di SiciliaSull'Etna, nei boschi di castagni. A Pantelleria, tra le viti ad alberello frutto di agricoltura eroica. O sotto gli alberi pieni di mele cotogne, ingrediente principale della cotognata. Sono tutte ... ansa.it Sicilia Segreta created an event. facebook