Sicilia sanità | opere per 12 mln anche nel nisseno

La Regione Sicilia ha deciso di investire oltre 12 milioni di euro per migliorare la sanità nella zona di Nisseno. La scelta nasce dalla necessità di aggiornare le strutture ospedaliere e dotarle di tecnologie moderne. Sono previsti nuovi investimenti per costruire e rinnovare ospedali, con l’obiettivo di offrire servizi più efficienti ai cittadini. La somma sarà distribuita tra diversi interventi, tra cui l’acquisto di apparecchiature mediche avanzate.

Sicilia, 12.677.000 Euro per Rilanciare la Sanità: Nuovi Ospedali e Tecnologie all'Avanguardia. La Giunta regionale siciliana ha stanziato 12.677.000 euro per interventi mirati nel settore sanitario, con la costruzione di un nuovo ospedale di comunità nel Nisseno, la ristrutturazione di laboratori a Palermo, l'acquisto di una risonanza magnetica per l'ospedale di Milazzo e l'installazione di un sistema chirurgico robotico all'Asp di Agrigento. L'obiettivo è potenziare l'assistenza territoriale e ridurre i tempi di attesa, sfruttando risorse residue di un piano di investimenti più ampio. Un Piano di Riqualificazione per la Sanità Regionale.