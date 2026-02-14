Una donna si è spacciata per babysitter e ha cercato di portare via due bambini da un asilo di Monteverde. La scena si è svolta questa mattina, quando i genitori hanno visto la donna avvicinarsi ai piccoli senza autorizzazione. La donna, descriptionata come alta e con i capelli corti, si è avvicinata alle due vittime mentre erano nel cortile della scuola. La polizia sta cercando di rintracciarla, mentre le scuole della zona hanno rafforzato i controlli per evitare altri episodi simili.

Una finta babysitter semina il panico nelle scuole di Monteverde: indagini in corso e allerta massima negli istituti della Capitale. Una finta babysitter semina il panico nelle scuole di Monteverde: indagini in corso e allerta massima negli istituti della Capitale Roma, Monteverde: una misteriosa donna ha tentato di sottrarre due bambini da altrettante scuole dell’infanzia. La sconosciuta si è presentata presso gli istituti comunali Guglielmo Oberdan e Lola Di Stefano fingendo di essere una babysitter incaricata dalle famiglie per il ritiro pomeridiano. Grazie all’attenzione del personale scolastico, il piano è fallito prima che la situazione potesse degenerare in una tragedia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Si finge la babysitter e tenta il rapimento di due bimbi all’asilo: caccia alla donna

Una donna ha tentato di rapire due bambine negli asili di Monteverde a Roma, fingendosi babysitter, e ora è braccata dalla polizia.

A Roma, una donna si è presentata in due scuole dell'infanzia nel quartiere Monteverde, dichiarando di essere la babysitter di due bambini.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Donna si finge babysitter per rapire due bambine negli asili di Monteverde a Roma, polizia le dà la caccia; Si finge babysitter e cerca di prendere una bimba a scuola, rapimento sventato; Si finge babysitter e cerca di portare via una bimba all'asilo: sventato rapimento a Roma; Roma, si finge baby sitter e tenta di rapire una bimba. Sono qui per la piccola.

Si finge babysitter e cerca di prendere una bimba a scuola, rapimento sventatoSi è presentata in una scuola dell'infanzia nel quartiere Monteverde a Roma, dicendo al personale scolastico di essere una babysitter e di dover prendere una bambina di 3 anni. Ma gli insegnanti, inso ... msn.com

Una finta babysitter semina il panico nelle scuole di Monteverde: indagini in corso e allerta massima negli istituti della Capitale…Una finta babysitter semina il panico nelle scuole di Monteverde: indagini in corso e allerta massima negli istituti della Capitale Roma, Monteverde: una ... novella2000.it

Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola: sventato un rapimento a Roma x.com

Sabato 14 febbraio Una serata pensata per voi genitori,lasciatevi coccolare con un menù dedicato alla giornata degli innamorati. I bambini potranno cenare o semplicemente sostare nell' area giochi accompagnati da una babysitter! Prenotazione obbli facebook