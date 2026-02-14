Mercoledì scorso, Giorgio Tramonti, 77 anni, è morto improvvisamente a causa di un problema di salute, lasciando un vuoto tra le persone che si occupano di tutela ambientale nella provincia di Ravenna. Tramonti era da anni il punto di riferimento delle guardie volontarie del Wwf Italia, dedicando il suo tempo alla protezione delle aree naturali locali. La sua passione per la natura si rifletteva nei numerosi interventi per salvare specie in via di estinzione e nel coordinamento delle attività sul territorio.

Mercoledì scorso si è spento a 77 anni Giorgio Tramonti, coordinatore delle guardie volontarie del Wwf Italia nel territorio della provincia di Ravenna. Era nativo di Brisighella e risiedeva a Faenza. "Con immensa tristezza – ricorda in una nota la guardia volontaria Giovanna Palma, anche a nome dei colleghi – esprimiamo ai familiari il nostro sentito cordoglio. Con la partenza di Giorgio abbiamo perso tutti una figura molto importante. Ci ha lasciato insegnamenti e ricordi e vivrà nel cuore di chi lo ha stimato. Viene a mancare una figura che abbiamo sempre amato, non solo come nostro coordinatore delle guardie volontarie del Wwf, ma anche come esempio di grande padre per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è spento Tramonti, guardia del Wwf

