Si distrae alla guida per fare un video e tampona un' auto | feriti | FOTO

Si è distratto il conducente di una Mercedes, stava facendo un video da pubblicare sui social, complice l'asfalto bagnato e si è scontrato contra una vettura, una Fiat Grande Punto con a bordo una coppia di anziani. E' quanto accaduto a Castel Volturno, in prossimità dello svincolo per i campi riservati ai giocatori del Napoli. Nell'impatto violento la coppia di anziani ha riportato delle ferite. Giunti sul posto le ambulanze che hanno trasportato gli anziani per accertamenti alla clinica Pineta Grande. Presenti anche gli uomini della protezione civile e della polizia municipale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Nel pomeriggio del 12 dicembre, un incidente in via Caravaggio a Pescara ha coinvolto due veicoli, con uno che tamponato un altro fermo.

Nella giornata del 21 gennaio, alle 16:30, sulla A25 tra Torre de' Passeri e Alanno si è verificato un incidente che ha coinvolto una vettura e un'auto della polizia.

