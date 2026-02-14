Tanya e Tarzan, due leoni che si sono amati profondamente, sono morti a soli sette giorni di distanza. La loro storia ha fatto il giro del mondo, perché dimostra come il legame tra due animali possa essere più forte di qualsiasi ostacolo, anche della morte. Tanya è morta nel rifugio dove viveva, mentre Tarzan ha resistito pochi giorni prima di lasciarla andare. La loro vicenda ha toccato molte persone, che hanno visto in loro un esempio di affetto sincero tra animali.

Esistono legami che superano le sbarre di una prigione e resistono persino alla fine della vita. È la storia di Tanya e Tarzan, due leoni che hanno commosso il mondo per la loro incredibile fedeltà. Una storia che a San Valentino ci dimostra che l’affetto travalica ogni confine di specie. Recuperati nel 2018 da un circo in Guatemala, i due vivevano in condizioni terribili: rinchiusi in una gabbia minuscola sopra un camion, portavano sul corpo i segni di anni di sofferenze. Tarzan aveva il muso deformato dall’attacco di una tigre, mentre Tanya presentava ferite profonde alle orecchie; eppure, in quell’inferno di metallo e cemento, avevano trovato l’uno nell’altra l’unica ragione per resistere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Si amavano e sono morti a una settimana di distanza: la storia dei leoni Tanya e Tarzan è struggente

