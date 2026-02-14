Si alza Tevere evacuazioni a Fiumicino

Una mareggiata ha fatto salire il livello del Tevere a Fiumicino, costringendo le autorità a evacuare 50 famiglie nelle zone vicine alla spiaggia. Le onde alte e il mare in burrasca hanno rischiato di invadere le abitazioni, portando alla decisione di mettere in salvo i residenti. I volontari stanno lavorando per aiutare chi si trova in difficoltà, mentre le strade principali sono state chiuse per motivi di sicurezza.

12.15 Una mareggiata a Fiumicino (Roma) ha reso necessaria l'evacuazione di 50 famiglie dalle case a ridosso del mare. Tratta in salvo dai soccoritori, successivamente affidata all'Asl e alla polizia locale, una donna di 82 anni diversamente abile, intrappolata in casa dall'acqua. Gli allagamenti sono stati anche provocati dall'innalzamento del livello del fiume Tevere, oltre che dalle avverse condizioni meteomarine. Mareggiate e forte vento sono ostacolo al naturale deflusso delle acque. Criticità in via Passo della Sentinella.