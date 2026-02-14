Shopping e spettacolo | a To Dream San Valentino e Carnevale fra Willy Wonka e le farfalle luminose

A To Dream, il centro commerciale più grande del Piemonte, ha organizzato un weekend speciale per San Valentino e Carnevale, creando un’atmosfera tra Willy Wonka e le farfalle luminose. Durante questi giorni, i visitatori potranno immergersi in spettacoli colorati e vivere esperienze divertenti, oltre a fare shopping tra bancarelle e negozi decorati a tema. La struttura si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con installazioni e intrattenimento per tutte le età.

Non è solo shopping, ma un vero e proprio palcoscenico per il tempo libero. To Dream, il più grande Urban District del Piemonte, si prepara a vivere un lungo weekend ricco di emozioni. Dal 13 al 17 febbraio, il centro torinese propone un calendario di eventi gratuiti che fondono il romanticismo di San Valentino con l'energia travolgente del Carnevale. L'obiettivo è chiaro: confermarsi come il principale punto di aggregazione del territorio, offrendo alla comunità occasioni di incontro che vanno ben oltre l'acquisto commerciale. L'atmosfera dedicata agli innamorati inizia ufficialmente il 13 febbraio.