Sgombero Grattacielo lettera aperta del Movimento 5 stelle | Non si tratta di numeri ma di persone

Il Movimento 5 Stelle ha scritto una lettera aperta per parlare dello sgombero nel Grattacielo, che ha lasciato senza casa circa 500 persone. La lettera evidenzia come questa vicenda riguardi singoli individui e non semplici statistiche. Il movimento chiede che si considerino le storie e le difficoltà di chi viveva in quella struttura, sottolineando che si tratta di persone reali con bisogni concreti.

“Vogliamo portare all’attenzione della città una riflessione sullo sgombero che ha lasciato senza casa circa 500 persone”. Esordiscono così i rappresentanti del Movimento 5 stelle, con una lettera aperta indirizzata al sindaco Alan Fabbri. “Dietro quelle porte chiuse non c’erano numeri, ma persone: famiglie, lavoratori, cittadini italiani e stranieri, ognuno con un vissuto fatto di sacrifici, sogni e speranze - evidenziano -. La casa e il lavoro rappresentano la base della dignità di ogni individuo. Senza di essi, viene meno anche la sicurezza, quella vera”. “Siamo tutti favorevoli a città più sicure - affermano -, ma non possiamo accettare l’idea che la sicurezza si costruisca sfollando centinaia di persone da abitazioni detenute legalmente, non abusive, tutelate dalla nostra Costituzione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il Movimento 5 Stelle di Ferrara ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione del grattacielo inagibile dopo l’incendio di una delle torri.

Il Movimento 5 Stelle evidenzia l’urgenza di interventi concreti per la situazione del Grattacielo, sottolineando la preoccupazione per la sicurezza civile e il rischio di perdita della casa per alcuni residenti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Lega sgombera il Grattacielo di Ferrara.

Ferrara, sgombero delle ultime famiglie dal grattacielo colpito da incendio un mese fa. Gli sfollati sono 500. Fabbri: «Unica scelta responsabile»I sopralluoghi dei vigili del fuoco avevano evidenziato inadempienze tali da restituire «un quadro grave e diffuso di non conformità dell'immobile» relativamente a tutte e tre le torri che lo compongo ... corrieredibologna.corriere.it

Askatasuna, la lettera delle Acli alla città: Torino non è uno stato di polizia. Vogliono criminalizzare il dissensoTorino non è uno stato di polizia. Non ci riconosciamo nel modello autoritario con cui l’Esecutivo sta gestendo i rapporti tra istituzioni, società e persone. È quanto si legge in una lettera aperta ... ilfattoquotidiano.it

"Il fatto che non si siano trovate soluzioni è abbastanza surreale". L'ex ministro Andrea Orlando (Pd) a Ferrara per parlare di sviluppo economico del territorio interviene brevemente anche sullo sgombero del Grattacielo facebook

Sgombero del Grattacielo, il Pd porta il caso in Parlamento: “Famiglie divise e soluzioni precarie” x.com