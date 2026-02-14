Evelina Sgarbi ha revocato l’istanza e ha chiamato uno psichiatra per valutare lo stato mentale di suo padre, dopo che la perizia ha scelto un consulente con competenze diverse. La decisione arriva in un momento di tensione familiare, con Evelina che desidera una valutazione più approfondita. Nei giorni scorsi, la figlia aveva presentato un’istanza per cambiare l’esperto incaricato, preoccupata per le risultanze della prima perizia.

Evelina Sgarbi ha chiesto l'intervento di uno psichiatra dopo che per la perizia al padre è stato scelto un consulente con altre competenze Al caso Sgarbi si aggiunge un altro elemento. A marzo è prevista l’istanza per stabilire, tramite perizia, se Vittorio Sgarbi è capace di intendere e di volere e, soprattutto se ha bisogno di un tutore per la gestione degli affari personali e patrimoniali. Ma, quando lo scorso 22 dicembre è stato deciso che Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno ma per scoprire se è capace di autogestirsi c’è bisogno di un’ulteriore perizia per poi prendere la decisione definitiva a marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sgarbi, Evelina revoca l’istanza e chiede l’intervento di uno psichiatra per la perizia al padre

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Vittorio Sgarbi in tribunale per l’udienza sul tutore legale. La gente grida vergogna alla figlia EvelinaLa vicenda tiene banco da giorni sui giornali e nelle trasmissioni tv: Evelina Sgarbi ha chiesto un amministratore di sostegno per il padre Vittorio che, secondo lei, non sarebbe più in grado di ... ilfattoquotidiano.it

Sgarbi, approvata la perizia medica chiesta della figlia Evelina. Siamo soddisfattiIl tribunale di Roma ordina una perizia medica su Vittorio Sgarbi per valutare la sua capacità decisionale dopo le preoccupazioni della figlia. serial.everyeye.it