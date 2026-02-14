Sfregio a Norma Cossetto | imbrattati due monumenti uno con un cuore animale

Due monumenti dedicati a Norma Cossetto sono stati imbrattati, uno dei quali con un disegno di un cuore animale, a causa di atti vandalici che si verificano regolarmente. Questo gesto dimostra come alcuni negazionisti delle foibe continuino a voler cancellare la memoria delle vittime di quei terribili eventi, nonostante gli sforzi per mantenere vivo il ricordo. La presenza di scritte offensive e simboli disturbano le commemorazioni ufficiali e le manifestazioni cittadine. Recentemente, le targhe dedicate a Norma Cossetto, una delle figure più rappresentative di quella tragedia, sono state prese di mira più volte, alimentando polemiche e tensioni

Quanto dà fastidio ai negazionisti delle foibe il ricordo di chi, in quell’inferno, ha perso la vita per mano dei comunisti del maresciallo Tito e dei suoi sodali italiani? Evidentemente più di quanto non vogliano far credere, visto e considerato che, puntualmente, le targhe in ricordo di Norma Cossetto, una delle più note vittime delle foibe, vengono divelte e sfregiate. E a volte questi atti vengono perfino rivendicati da frange della sinistra radicale che si vantano di essere antifasciste. Gli ultimi due episodi sono avvenuti in luoghi ben distanti tra loro nel nostro Paese ma, per una strana coincidenza, quasi in contemporanea.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Alla vigilia del Giorno del ricordo, qualcuno ha distrutto di nuovo la targa dedicata a Norma Cossetto.

La polizia di Noto ha identificato tre minorenni responsabili di atti vandalici che hanno imbrattato edifici e monumenti della città barocca, patrimonio dell’umanità UNESCO.

